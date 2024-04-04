T.C.

ANKARA

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/239 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, YENİMAHALLE ilçesi, YUVA mah/köyü,

ADA NO : 288

PARSEL NO : 5

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ GÜNDÜZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/239 Esas sayısında dava açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02013217