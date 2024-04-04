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T.C.
ANKARA
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/239 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, YENİMAHALLE ilçesi, YUVA mah/köyü,
ADA NO : 288
PARSEL NO : 5
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ GÜNDÜZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/239 Esas sayısında dava açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02013217