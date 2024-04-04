×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 00:00

 

T.C.
ANKARA
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/239 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER ANKARA ili, YENİMAHALLE ilçesi, YUVA mah/köyü,
ADA NO 288
PARSEL NO 5
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ GÜNDÜZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/239 Esas sayısında dava açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02013217

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN02013217#İlangovtr