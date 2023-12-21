T.C. ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1240 Esas

Davacılar, ALİ KASAP ve diğerleri ile Davalılar, AYDIN CEVATLI ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; 1-Davalı, Mustafa ve Zahide ' den olma, Şefaatli -01.12.1968 doğumlu, 49594124884 T.C. Nolu yurtdışı vatandaşı, Nejmiye ERBAŞ yurtdışı vatandaşı,2-Dahili davalı, Hasan ve Kıymet' den olma, Ulm/Bonau/Almanya-05.01.1976 doğumlu, yurtdışı vatandaşı 17203110634 T.C. nolu Gökhan DİNDAR,

3-Dahili davalı, Ahmet ve Tatyana 'dan olma,Malatya-03.11.1963 doğumlu, yurtdışı vatandaşı 54991291718 T.C. Nolu Yasemin PECH' a tebligat yapılamaması sebebiyle adresi meçhul sayılarak dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu sebeple Davacı vekilinin dilekçesi ile, Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Mehmet Akif ErsoyMahallesi60598 ada, 1 Parsel' de kayıtlı taşınmazda ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep edilmiş olup, Davalı Nejmiye ERBAŞ, dahili davalı Gökhan Dindar, dahili davalı Yasemin PECH'ın duruşmanın bırakıldığı 25.01.2024 günü saat 10.35' de Mahkememize ait duruşma salonuna bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, bu davaya karşı karşı beyan ve delillerini bildirmesi aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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