T.C

ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞIN'DAN

ESAS NO: 2021/478

KARAR NO : 2023/84

Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle dolandırıcılık suçundan dolayı Mahkememizin 14.03.2023 gün ve 2021/478 esas, 2023/84 karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK 158/1.f-son, TCK 62,52/2, 53/1-2-3, maddeleri gereğince 3 yıl 4 ay hapis, 2.500,00.TL Adli Para Cezasıyla Cezalandırılmasına karar verilen İrfan ve Cansel kızı 24.02.1994Anamur doğumlu , Mersin , Anamur , Göktaş mah/köyü nüfusuna kayıtlı Sanık ÇİSE AKYÜZ tüm aramalar rağmen bulunamamış ve Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Aynı suçtan dolayı ve aynı kararla Beraatine karar verilen Mustafa ve Vasfiye kızı 01.06.1972 Anamur doğumlu, Mersin, Anamur, Göktaş mah/köyü nüfusuna kayıtlı CANSEL AYDOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE.

Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Mahkemeye verilecek dilekçe ile veya zabıt katibinine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01953145