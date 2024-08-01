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T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/17 SATIŞ

T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/17 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 00:00

 

Örnek No:55*

T.C.
ANAMUR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, ÇARIKLAR/MERKEZ Mahalle/Köy, Çubuk Mevkii, 169 Ada, 332 Parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfı ile kayıtlı olup 23.063,94m² yüzölçümlüdür.
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 24.594.941,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Anamur Büyük Ova Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üzerim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:28
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:28

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, ÇARIKLAR/MERKEZ Mahalle/Köy, Yenice Köy Mevkii, 169 Ada, 59 Parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfı ile kayıtlı olup 24.530,93 m² yüzölçümlüdür.
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 7.849.004,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 11:28
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:28
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 11:28
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:28

26/07/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02070577

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#Basın No ILN02070577#İlangovtr