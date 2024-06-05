T.C.

ANAMUR

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No :2022/4768

Karar No :2022/272

KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE DAİR KARAR

DAVACI :K.H.

ŞÜPHELİ :DILOROM TEMUROVA, BAKHTIYOROVNA Kızı, 1975 doğumlu, Atatürk Bulvarı Bozyazı/MERSİN

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ : 09/09/2022

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheli Dılorom Temurova hakkında suç tarihinde hakkında ayrı soruşturma yürütülen Safiye Çelebi'nin savunmasında ikametinde ele geçen uyuuşturu madde kullanma aparatının şüpheliye ait olduğunu beyan etmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı,

Şüpheliden kan, kıl, idrar biyolojik örneklerinin alındığı,

Anamur Sulh Ceza Hakimliğinin 27/09/2022 tarih ve 2022/1131 D.İş sayılı kararı ile şüphelinin vücudundan örnek alınması işleminin onaylandığı ve örnekler üzerinde inceleme yapılması için Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın görevlendirildiği, şüpheliden alınan kan, saç ve idrar örnekleri üzerinde Adana Adli Tıp Grup Başkanlığınca yapılan incelemeye göre şüphelinin kanında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden Esrar etken maddesi THC metaboliti THC-COOH, metamfetamin ve amfetamin bulunduğunun tespit edildiği,

Şüphelinin üzerine atılı suç isnadını inkar ettiği, ancak savunmasının muteber olmadığı, şüphelinin adli sicil kaydından ve Uyap Cumhuriyet Başsavcılığı ekranından hakkındaki tüm dosyalarla ilgili tarafımızca yapılan araştırmada daha öncesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçu ile ilgili erteleme kararının bulunmadığının belirlendiği,

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde TCK'nın 191/1 maddesinde düzenlenen suçun işlendiği hususunda kamu davası açmaya yeterli delil bulunduğu anlaşılmış ise de; TCK'nın 191/2 maddesi gereğince kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar vermek gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında;

1- TCK'nun 191/2 maddesi uyarınca 5 YIL SÜRE İLE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE,

2-TCK' nun 191/3 maddesi uyarınca Takdiren 1 YIL süre ile tedaviye tabi tutulmak suretiyleDENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA, karar örneğinin infazı için Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Şüpheliye yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hâlinde, hakkında kamu davası açılacağı hususunun İHTAR EDİLMESİNE, kararın şüpheliye TEBLİĞİNE ve tebliğ ile ihtarın yapılmış sayılmasına,

4-5352 sayılı Adli Sicil Kanunu' nun 6. maddesi ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171/5. maddesi uyarınca adli sicil kaydına işlenmesi için Adli Sicil'e GÖNDERİLMESİNE,

TCK' nın 191/2 ve CMK' nın 171/2. maddeleri uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza verilecek bir dilekçeyle SilifkeSulh Ceza Hakimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 16/11/2022

#ilangovtr Basın no ILN02043376