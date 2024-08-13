İLAN

T.C.

ALİAĞA

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/109 Esas

DAVACI : GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş

VEKİLİ : AV. ÖZDEN ÖZDEMİR

DAVALI : YUSUF EFETAŞKIN TC:26870129724, Hasan ve Fatma Oğlu,10/09/1957 Başköy doğumlu, Kayseri, Yeşilhisar, Başköy nüfusuna kayıtlı

Davacı Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş ile Davalı Yusuf EFETAŞKIN arasında Mahkememizde görülen kıymet takdirine itiraz davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince;

Davacı vekili dava dilekçesinde; Aliağa İcra Dairesi'nin 2024/172 Talimat sayılı dosyasından İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aşağışakran Mahallesi, Bozburun Mevkii, 289 Ada 1 Parselde kayıtlı 1.500,00 M2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaza kıymet takdiri yaptırıldığını, kıymet takdiri raporunda gayrimenkulde borçlunun hisse payı değerinin 5.867.653,00 TL olduğunun tespit edildiğini, taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 Ölçekli Yenişakran Revizyon Uygulama İmar Planında parklar, oyun alanları, çocuk bahçeleri olarak geçtiğini, bu nedenle taşınmazın değeri belirlenirken belediye rayiç değerinin verilmesi gerektiğini, parselin bu imar durumu haliyle satış kabiliyetinin çok düşük olabileceğini, bu nedenle icra dosyasından yaptırılan kıymet takdirine itiraz ettiklerini, mahallinde yeniden keşif yaptırılarak yeni bir bilirkişi raporu aldırılmasını talep ve dava edilerek mahkememizde iş bu davanın açıldığı, mahkememizce re'sen seçilen bilirkişiler refkatinde mahallinde 04/07/2024 tarihinde yapılan keşif neticesinde bilirkişilerce düzenlenen 10/07/2024 tarihli kıymet takdir raporunda dava konusu taşınmazın davalı Yusuf EFETAŞKIN adına kayıtlı 443/1500 hissesinin değerinin güncel değerinin 3.987.000,00 TL olacağı, 12/05/2024 tarihinde icra dosyasından yapılan keşif tarihi itİbariyle taşınmazın değerinin 3.932.869,83 TL olacağı kanaatinin mahkememize bildirildiği, davalı Yusuf EFE TAŞKIN'ın bilinen tüm adreslerine gönderilen dava dilekçesi, tensip zaptı bilirkişi raporu ekli duruşma günü ve saatini bildiren tebligatların bila tebliğ iade edildiği, anılan davalının adres kayıt sisteminde mernis adresinin de bulunmadığı, yapılan tüm kolluk araştırılmalarında davalının tebligata elverişli bir adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla; davalı Yusuf EFE TAŞKIN''a dava dilekçesi, bilirkişi raporu ile duruşma günü ve saatinin 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28/1 Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve 13/09/2024 günü saat: 10:35'de Aliağa Adliyesi İcra Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmaya katılmadığı takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu duruşma günü, dava dilekçesi ve bilirkişi raporu tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02076221