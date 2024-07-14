T.C.

ALİAĞA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.54487654-2015/836-Ceza Dava Dosyası İ L A NSANIK : CEMRE BEYTER



T.C.Kimlik No :31373470862, Kemal ve Mine oğlu, 05/11/1987 doğumlu.

SUÇ :Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme

SUÇ TARİHİ : 05/07/2015

SUÇ YERİ : Aliağa

KARAR TARİHİ : 15/12/2023



Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan yapılan yargılama sonunda HAGB kararı verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; kararın sanığa 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. md. gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, itiraz merciinin Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna, 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur. 02/07/2024

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