T.C.ALAŞEHİRSULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2021/4 TEREKE

Hacıbey Mah.Feah Sk.No:21/A Alaşehir /MANİSA adresinde mukim 637990010308 TCK.Nolu AYŞE KURKUTALP’ın terekesinin Alaşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin, 10/07/2020 Tarih ve 2020/331 Tereke Esas,2020/619 Karar sayılı kararı ile, TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Keyfiyet; İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur

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