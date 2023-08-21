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T.C.ALAŞEHİRSULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

T.C.ALAŞEHİRSULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 00:00

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN

T.C.ALAŞEHİRSULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN
DOSYA No: 2021/4 TEREKE

Hacıbey Mah.Feah Sk.No:21/A Alaşehir /MANİSA adresinde mukim 637990010308 TCK.Nolu AYŞE KURKUTALP’ın terekesinin Alaşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin, 10/07/2020 Tarih ve 2020/331 Tereke Esas,2020/619 Karar sayılı kararı ile, TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Keyfiyet; İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur

#ilangovtr Basın no ILN01879069

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#Basın No ILN01879069#İlangovtr