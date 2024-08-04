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T.C.
ALAŞEHİR
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 11/07/2024
|İl
|İlçe
|Köy / Mah
|Parsel No
|Malik Adı
|Kam.Taş.Yüzölçümü
|Dava Esas No
|Manisa
|Alaşehir
|Kemaliye/Cumhuriyet
|266/31
|Tuncer Şimşek
|2,26 m² daimi irtifak hakkı
|2024/405
|Manisa
|Alaşehir
|Kemaliye/Cumhuriyet
|266/25
|Ayşe Kuzkun
İkbal Kuzkun
Ahmet Kuzkun Seval Tanrıkulu Recep Kuzkun
Kadir Kuzkun Ahmet Kuzkun Nilgün Oral
Kadriye Erden
İsmet Kuzkun
|2353,96m² daimi irtifak hakkı
|2024/409
|Manisa
|Alaşehir
|Kemaliye/Cumhuriyet
|258/20
|Adile Ayaz
Günay Göde
Ercan Akkurt
Nuriye Akkurt Mehmet Akkurt Fatma Öz
|5,29 m² mülkiyet, 1630,52 m2 daimi irtifak hakkı
|2024/410
|Manisa
|Alaşehir
|Toygar
|112/8
|Recep Kuzkun
Kadir Kuzkun
Ayşe Kuzkun
İkbal Kuzkun
Ahmet Kuzkun
Ahmet Kuzkun
Hayriye Güneş
Yunus Emre Güneş
Mehmet Emin Güneş
Abdullah Güneş
|8,84 m² mülkiyet, 1110,58 m2 daimi irtifak hakkı
|2024/411
#ilangovtr Basın no ILN02068414