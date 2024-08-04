T.C.

ALAŞEHİR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 11/07/2024

İl İlçe Köy / Mah Parsel No Malik Adı Kam.Taş.Yüzölçümü Dava Esas No Manisa Alaşehir Kemaliye/Cumhuriyet 266/31 Tuncer Şimşek 2,26 m² daimi irtifak hakkı 2024/405 Manisa Alaşehir Kemaliye/Cumhuriyet 266/25 Ayşe Kuzkun

İkbal Kuzkun

Ahmet Kuzkun Seval Tanrıkulu Recep Kuzkun

Kadir Kuzkun Ahmet Kuzkun Nilgün Oral

Kadriye Erden

İsmet Kuzkun 2353,96m² daimi irtifak hakkı 2024/409 Manisa Alaşehir Kemaliye/Cumhuriyet 258/20 Adile Ayaz

Günay Göde

Ercan Akkurt

Nuriye Akkurt Mehmet Akkurt Fatma Öz 5,29 m² mülkiyet, 1630,52 m2 daimi irtifak hakkı 2024/410 Manisa Alaşehir Toygar 112/8 Recep Kuzkun

Kadir Kuzkun

Ayşe Kuzkun

İkbal Kuzkun

Ahmet Kuzkun

Ahmet Kuzkun

Hayriye Güneş

Yunus Emre Güneş

Mehmet Emin Güneş

Abdullah Güneş 8,84 m² mülkiyet, 1110,58 m2 daimi irtifak hakkı 2024/411

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