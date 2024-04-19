T.C. ALAPLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1023 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Küçüktekke Köyü

ADA NO : 103 ada

PARSEL NO : 165 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 315,19 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ADEM AYAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosya ile dava açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02019692