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T.C. ALANYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ İLAN

T.C. ALANYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ İLAN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 00:00

 

T.C.
ALANYA
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN

ESAS NO : 2024/17 Esas
DAVACI : KAYA MİMARLIK MÜHENDİSLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYECİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Payallar Atatürk No:15 Alanya/Antalya Alanya/ ANTALYA
VEKİLİ : Av. EMİN ÖZDEMİR - [16435-34478-84878] UETS
DAVALI : ŞÜKRÜ YAŞAR - Cikcilli Mah. 207. Sok No:5/7 Alanya/ANTALYA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;
Davalı ŞÜKRÜ YAŞAR; Mahkememizin 03/07/2024 tarihli celsesinde imza ve yazı örneklerinizin alınması için isticvabınıza karar verilmiş olup, Mahkememiz duruşma günü olan 06/11/2024 günü saat:10:10'da imza ve yazı örneklerinizin alınabilmesi için bizzat hazır bulunmanız gerektiği, belirtilen günde hazır bulunmadığınız takdirde, inkâr etmiş olduğunuz belgedeki yazı veya imzayı ikrar etmiş sayılacağınız hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02072120

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#ILN02072120#İlangovtr