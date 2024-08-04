T.C.

ALANYA

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2024/17 Esas

DAVACI : KAYA MİMARLIK MÜHENDİSLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYECİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Payallar Atatürk No:15 Alanya/Antalya Alanya/ ANTALYA

VEKİLİ : Av. EMİN ÖZDEMİR - [16435-34478-84878] UETS

DAVALI : ŞÜKRÜ YAŞAR - Cikcilli Mah. 207. Sok No:5/7 Alanya/ANTALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;

Davalı ŞÜKRÜ YAŞAR; Mahkememizin 03/07/2024 tarihli celsesinde imza ve yazı örneklerinizin alınması için isticvabınıza karar verilmiş olup, Mahkememiz duruşma günü olan 06/11/2024 günü saat:10:10'da imza ve yazı örneklerinizin alınabilmesi için bizzat hazır bulunmanız gerektiği, belirtilen günde hazır bulunmadığınız takdirde, inkâr etmiş olduğunuz belgedeki yazı veya imzayı ikrar etmiş sayılacağınız hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02072120