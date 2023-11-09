T.C.

ALANYA

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2022/881 Esas

DAVALILAR : 1- AK SİGORTA A.Ş Poligon Cad Buyaka 2 Sitesi No8 Kule 1 0-6 Ümraniye /İSTANBUL

2- MUSA ÇEÇEN - 67435221134 Şeyh Şamil Mah. Milas Sk. No:3/3 Selçuklu/ KONYA

3- GÜNEŞLER İNŞAAT NAKLİYAT TEKSTİL TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- VN:4340161885 E.Saray Mah.Atatürk Bul.Sivil Savunma Müdürlüğü Karşısı Merkez/Adıyaman

Davacı Gökhan Gölgelen tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dosyasının duruşması 09/01/2024 günü saat 09.55'e bırakılmış olup;

Dava dosyamızda alınan 17/02/2023 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, dava konusu olayda; davacı sürücü Gökhan GÖLGELEN'in kusursuz olduğunun, davalı sürücü Musa ÇEÇEN'in %100 (Yüzde Yüz) oranında kusurlu olduğu belirtilmiştir. Dava dosyamızda alınan 12/03/2023 tarihli bilirkişi raporunda, dava konusu araçta 14/06/2022 tarihli kaza nedeniyle kaza tarihi itibariyle;

a.20/03/2020 tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar, Ek 1: Değer Kaybı Tazminatı Hesaplaması tebliğine göre değer kaybının 4.231,45 TL) olduğu, b.04/12/2021 tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar, Ek 1: Değer Kaybı Tazminatı Hesaplaması tebliğine göre değer kaybının 6.435,57 TL olduğu, c.Serbest piyasa koşullarına göre değer kaybının 19.379,84 TL olduğu,d. 07 MBH 03 plakalı aracın 14/06/2022 tarihli kaza nedeniyle uğradığı hasarın onarımı süresince ikame araç maliyetinin 22.000,00 TL olduğu belirtilmiştir.

3. Davacı vekilinin mahkememize ibraz ettiği dava değeri artırım dilekçesi ile, dava değerini 41.379,84‬TL'ye arttırmıştır.

Mahkememizce bu hususlar adresinize tebliğ edilemediğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Adli Tıp Kurumu raporunun, bilirkişi raporunun ve dava değeri artırım dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 09/01/2024 günü saat 09.55'e'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu, Adli Tıp Kurumu raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız Adli Tıp Kurumu raporu, bilirkişi raporu, dava değeri artırım dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01926639