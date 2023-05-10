T.C.ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Alanya 2. Noterliğince 18.09.2000 tarihli ve 10293 yevmiye nolu vasiyetnamesi açılmak üzere mahkememize gönderilmiş olup, yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa Hasan Akçakın tarafından düzenlettirilen "Antalya İli, Alanya İlçesi, Saray Mahallesi, Kalearkası çıkmazyol mevkiinde kain ve tapunun 15 pafta, 20 ada, 99 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz üzerinekurulu kat irtifakına göre; ikinci kat, 12(oniki)" nolu meskendeki 28/336 arsa payımı Hans-Heinrich oğlu,02.08.1971 Bremen doğumlu, MARCUS FAHRENHOLZ'a vasiyet ediyorum"şeklindeki vasiyetnameye karşı beyanınız alınacağı, vasiyet eden murisinizin vasiyetnamesi açılıp okunacağından duruşmada hazır bulunmanız gerektiği, gelmediğiniz takdirde vasiyetnamenin açılıp okunacağı hususu tebliğ ve ihtar olunur.

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