Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
ALANYA
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 756 Ada, 4 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm ,Kızlarpınarı M ...
Adresi : Kızlarpınarı Mahallesi, Toramanlar Sokak, Fazlıoğlu Apartmanı, No:9, D:3 Alanya/ Antalya Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 85 m2
Arsa Payı : 75/1000
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır ayrk nizam 4 kata müsadelidir
Kıymeti : 3.150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : YÖNETİM PLANI 12/05/2004
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 756 Ada, 4 Parsel, 3 Nolu Bağımsız BölümTaşınmaza ulaş ...
Adresi : Kızlarpınarı Mahallesi, Toramanlar Sokak, Fazlıoğlu Apartmanı, No:9, D:7 Alanya/ Antalya Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 122 m2
Arsa Payı : 60/1000
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır ayrık nizam 4 kat müsadelidir
Kıymeti : 3.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : YÖNETİM PLANI 12052004
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 10:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:12
16/10/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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