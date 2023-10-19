Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 756 Ada, 4 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm ,Kızlarpınarı M ...

Adresi : Kızlarpınarı Mahallesi, Toramanlar Sokak, Fazlıoğlu Apartmanı, No:9, D:3 Alanya/ Antalya Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 85 m2

Arsa Payı : 75/1000

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır ayrk nizam 4 kata müsadelidir

Kıymeti : 3.150.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : YÖNETİM PLANI 12/05/2004

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 756 Ada, 4 Parsel, 3 Nolu Bağımsız BölümTaşınmaza ulaş ...

Adresi : Kızlarpınarı Mahallesi, Toramanlar Sokak, Fazlıoğlu Apartmanı, No:9, D:7 Alanya/ Antalya Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 122 m2

Arsa Payı : 60/1000

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır ayrık nizam 4 kat müsadelidir

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : YÖNETİM PLANI 12052004

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:12

16/10/2023(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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