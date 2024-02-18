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T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No:2023/781 Esas



Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı M. EMİN BARIŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Antalya-Alanya-Gazipaşa yolu Hasbahçe-Kargıcak arasında 31/08/2016 tarih ve 2016/122 sayılı Kamu Yararı Kararı gereği mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazlarla ilgili kamulaştırma kanunu 10. Hükmü gereğince bedel tesbiti ve tescil talepli dava açılmıştır.



2-a) 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,



b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği;



c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına VakıfBank Alanya Şubesine yatırılacağı,



d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3- a) Belirtilen dosyaların duruşma gününün 12/06/2024 günü saat 10:00'daolacağı;



b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

Esas No Davalı İlçe Köy/Mevkii Ada Parsel Yüz Ölçümü Kamulaştırılacak m² 2023/781 M.Emin Barış Alanya Mahmutlar 284 9 635,34 635,34

#ilangovtr Basın no ILN01986934