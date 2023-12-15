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T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/973 Esas
Davacı , Ümmühani Çapak ileDavalı, Hazine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Alanya Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/773 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Alanya Kestel Mahallesi,
KUZEYİ :2529 parsel
GÜNEYİ :Yol ve kısmen 2440 parsel
DOĞUSU :2442 parsel
BATISI : Yol ile çevrili tahminen 3286,16 m2 lik yer
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