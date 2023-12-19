T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA ESAS NUMARASI :2023/475

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından 2023/475 Esas sayılı dosyada aşağıda isimleri yazılı davalıları hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin Tespiti ve Tescil davalarında verilenara karar uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇELERİNİN ÖZETİ: Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekilince aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilon ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduklarını, 2942 Sayılı Kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince Kamulaştırma bedellerinin tespitleri ve tescil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. Maddesi uyarınca KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili talep edilmiş olup;

2-Aşağıda detayları belirtildiği şekliyle;

A)Antalya ili Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Yarderesi mevki 525 parselde kain 495,73 m2 yüzölçümlü TARLA vasıflı taşınmazın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılacağı,

b)2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,

c)Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltileceği,

d)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği;

e)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Alanya Şubesine yatırılacağı,

f)Dava konusu taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3-a) Mahkememiz 2023/475 Esas sayılı dosyasının duruşmasının 02/04/2024 günü saat 10:30 'da olacağı,

b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. maddesi gereğince davalılara dava dilekçelerinn özeti ile kamulaştırma işlemleri ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 18/12/2023

Mahkeme Dosya Numarası : 2023/475 Esas

Davalıların Ad ve Soyadları: 1-Adalet DÜNDAR 2-Adem KODAL 3-Adem YATMAZ 4-Adem YOĞURTCU 5-Ahmet USLU 6-Ahmet YOĞURTCU 7-Ahmet ( Emine Oğlu) 8-Ali (kimlik bilgisi tespit edilemedi) 9-Ali YOĞURTÇU 10-Ali YATMAZ 11-Aliriza SÖNMEZ 12-Arif KODAL 13-Aslı AVCI GÖKTEPE 14-Ayşe (kimlik bilgisi tespit edilemedi) 15-Ayşe KODAL 16-Ayşe KODAL ALANAY 17-Ayşe KAPLAN 18-Ayşe ÖZEN 19-Ayşe DOĞAN 20- Ayşe ( Hatice KIZI) 21-Bediha ZEYBEK 22-Celil CELİLOĞLU 23-Cemile ERSOY 24-Cennet ( Hüseyin EŞİ) 25-Doğan SÖNMEZ 26-Durali YOĞURTÇU 27-Durali YOĞURTCU 28-Durkadın AKIN 29-Emine (kimlik bilgisi tespit edilemedi) 30-Emine ŞAHİN 31-Emine KODAL 32-Emine YOĞURTCU 33-Emine GÖRGÜN 34-Emine BOZ 35-Emine ŞAHİN 36-Emine ( Mustafa EŞİ) 37 Erol AVCI 38-Esma YÜKSEK 39-Eyüp YATMAZ 40-Fatma(kimlik bilgisi tespit edilemedi) 41-Fatma DURUSOY 42-Fatma PİŞKİN 43-Fatma BOZ 44- Fatma SAĞLAM 45-Fatma GARİP 46-Fatma UYSAL 47-Garip KODAL 48-Gülsüm ( Fatma KIZI ) 49-Hacer KIRKBINAR 50-Hacer SÖNMEZ 51-Hacı Ali YOĞURTCU 52-Hacıkadın GÖKGÜL 53-Hacıkadın UYAR 54-Halil KODAL 55-Hanife EKELİK 56-Hasan YATMAZ 57-Hasan YOĞURTCU 58-Hasan SÖNMEZ 59-Hatice KODAL 60-Hatice UYAR 61-Hayri YOĞURTCU 62-Hayriye TAŞAR 63-Hayriye SÖNMEZ 64-Hidayet ERAT 65-Hidayet ÇALIŞ 66-Hikmet DOĞRU 67-Huriye SÖNMEZ 68-Hurşit YOĞURTCU 69-Hüseyin (kimlik bilgisi tespit edilemedi) 70-Hüseyin ŞAFAK 71-Hüseyin KÜÇÜKAHMET 72-Hüseyin KODAL 73-Hüseyin YOĞURTCU 74-Hüseyin CELİLOĞLU 75-Hüseyin NAZIMOĞLU 76-Hüseyin (kimlik bilgisi tespit edilemedi) 77-Hüseyin (kimlik bilgisi tespit edilemedi) 78-Hüsnü AVCI 79-Iraz (kimlik bilgisi tespit edilemedi) 80-İsmail KARADEMİR 81-Kemal SÖNMEZ 82-Kıymet SEVİNDİ 83-Latif AVCI 84-Mahmut UYAR 85-Makbule AVCI 86-Mehmet (kimlik bilgisi tespit edilemedi)87-Mehmet ŞAFAK 88-Mehmet YATMAZ 89-Mehmet ANILGAN 90-Memnune KODAL 91-Meryem ( Fatma KIZI ) 92-Muhammer KODAL 93-Murat YATMAZ 94-Mustafa (kimlik bilgisi tespit edilemedi) 95- Mustafa ŞAFAK 96-Mustafa YATMAZ 97-Mustafa KARADEMİR 98-Naciye YATMAZ 99-Naile KODAL 100-Nazmi YATMAZ 101-Nazmiye ÇEBİÇ 102-Nesli (kimlik bilgisi tespit edilemedi)103-Orhan YATMAZ 104-Osman YATMAZ 105-Ömer CELİLOĞLU 106-Rabia KÖROĞLU 107-Rahime AKMAZ 108-Raziye TOPATAŞ 109-Saadet GARİP 110-Sabri SÖNMEZ 111-Saniye ÇETİN 112-Seher SARISOY 113-Sezer KODAL 114-Süleyman ŞAFAK 115-Şeref YOĞURTCU 116-Şerife YATMAZ 117-Şerife YILMAZ 118-Şerife BİLGİN119- Şerife TOK 120-Şerife AYDINLAR 121-Şükrü AVCI 122-Şükrü ANILGAN123-Ümmühani (kimlik bilgisi tespit edilemedi)124-Yaşar YOĞURTCU 125-Yaşar ANILGAN 126-Yeter KÖROĞLU 127-Yeter ÇOBAN 128-Yusuf AVCI 129-Zahide (kimlik bilgisi tespit edilemedi)130-Zahide YATMAZ 131-Zahide (kimlik bilgisi tespit edilemedi)

Kamulaştırılacak Taşınmaz Bilgileri: Antalya ili Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Yarderesi mevki525 parselde kain 495,73 m2 yüzölçümlü TARLA vasıflı taşınmaz

#ilangovtr Basın no ILN01953945