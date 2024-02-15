Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TEPE Mahalle/Köy, 1527 Ada, 3 Parsel,

Adresi : Tepe Mahallesi 1527 Ada 3 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.637 ,00 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 23.978.060,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 13:42

14/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01985315