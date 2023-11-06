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T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/16 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/16 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 00:00

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Örnek No:55*

T.C.
ALANYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 787 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz
Adresi : Demirtaş Mahallesi Gazi Hasan Ali Öz Sokak Bila No.Lu Arsa Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 3.008,38 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 24.067.040,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:32
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 13:32

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 788 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz
Adresi : Alanya İlçesi Demirtaş Mahallesinde Gazi Hasan Ali Öz SokakAlanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.079,06 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 16.632.480,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 13:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:44
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 13:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 13:44

03/11/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01925170

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#ILN01925170#İlangovtr