Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 787 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz

Adresi : Demirtaş Mahallesi Gazi Hasan Ali Öz Sokak Bila No.Lu Arsa Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 3.008,38 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 24.067.040,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 13:32

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 788 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz

Adresi : Alanya İlçesi Demirtaş Mahallesinde Gazi Hasan Ali Öz SokakAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.079,06 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 16.632.480,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 13:44

03/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01925170