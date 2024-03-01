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T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/306 Esas

DAVALILAR LARISA VAYTSEN Yeni Mah. Sağlık Cad. Atlı Apt. No:9 Alanya Alanya/ ANTALYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap vermeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Duruşma Günü: 30/05/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01993811

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#Basın No ILN01993811#İlangovtr