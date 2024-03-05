T.C.AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/378 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya ili Akşehir ilçesi Kileci Mahallesi



ADA NO : 213

PARSEL NO : 6

VASFI : Avlulu ahşap ev niteliğinde

YÜZÖLÇÜMÜ : 448,80 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Halil oğlu Ethem



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Akşehir Belediye Başkanlığı



KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/378 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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