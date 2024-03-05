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T.C.AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 00:00

 

T.C.AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/378 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya ili Akşehir ilçesi Kileci Mahallesi

ADA NO : 213
PARSEL NO : 6
VASFI : Avlulu ahşap ev niteliğinde
YÜZÖLÇÜMÜ : 448,80 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Halil oğlu Ethem

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Akşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/378 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01994218

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#Basın No ILN01994218#İlangovtr