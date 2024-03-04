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T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 00:00

 

T.C.
AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/380 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya ili Akşehir ilçesi Kileci Mahallesi
ADA NO : 213
PARSEL NO : 9
VASFI : Avlulu ahşap ev niteliğinde
YÜZÖLÇÜMÜ : 201,08 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Songül Taşlıdere

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Akşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/380 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01994202

 

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#ILN01994202#İlangovtr