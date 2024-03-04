T.C.

AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/380 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya ili Akşehir ilçesi Kileci Mahallesi

ADA NO : 213

PARSEL NO : 9

VASFI : Avlulu ahşap ev niteliğinde

YÜZÖLÇÜMÜ : 201,08 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Songül Taşlıdere

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Akşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/380 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01994202