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T.C.
AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/380 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya ili Akşehir ilçesi Kileci Mahallesi
ADA NO : 213
PARSEL NO : 9
VASFI : Avlulu ahşap ev niteliğinde
YÜZÖLÇÜMÜ : 201,08 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Songül Taşlıdere
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Akşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/380 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01994202