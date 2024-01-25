T.C.AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)SATIŞ MEMURLUĞU

2023/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Armutlu Köyü 81 Parsel

Yüzölçümü : 1.100 m2

Kıymeti : 350.736,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 13:52

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Armutlu Köyü 1467 Parsel

Yüzölçümü : 89.800 m2

Kıymeti : 628.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 14:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:03

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Armutlu Köyü 1990 Parsel

Yüzölçümü : 46.200 m2

Kıymeti : 323.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:14

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Armutlu Köyü 2106 Parsel

Yüzölçümü : 159.600 m2

Kıymeti : 1.117.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 14:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:24

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Armutlu Köyü 2558 Parsel

Yüzölçümü : 38.800 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 271.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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