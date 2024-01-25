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T.C.AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)SATIŞ MEMURLUĞU
2023/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Armutlu Köyü 81 Parsel
Yüzölçümü : 1.100 m2
Kıymeti : 350.736,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:52
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 13:52
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Armutlu Köyü 1467 Parsel
Yüzölçümü : 89.800 m2
Kıymeti : 628.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:03
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 14:03
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Armutlu Köyü 1990 Parsel
Yüzölçümü : 46.200 m2
Kıymeti : 323.400,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:14
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 14:14
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Armutlu Köyü 2106 Parsel
Yüzölçümü : 159.600 m2
Kıymeti : 1.117.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:24
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 14:24
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Armutlu Köyü 2558 Parsel
Yüzölçümü : 38.800 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 271.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 14:35
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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