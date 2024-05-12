T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 TEREKE SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Aksaray İl, Merkez İlçe, Taşpınar/Yenicami Mahalle/Köy, Killik Mevkii, 390 Ada, 139 Parsel, 15.272,27 m² yüzölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmaz bilirkişi raporuna göre Aksaray-Adana karayoluna yaklaşık 45 m cepheli, Adana istikametine doğru sağda ve Aksaray il merkezine 16 km, Organize sanayi bölgesine yaklaşık 4,5 km, Taşpınar Belde Merkezine ise yaklaşık 5 km uzaklıkta bulunmaktadır. Çevresinde kuru tarım yapılabilen tarım arazileri bulunmaktadır. Bilirkişilerce taşınmazın kıymeti 3.054.454,00 TL olarak tespit edilmiştir. Adana Yolu 16. Km Merkez / AKSARAY'adreslidir.



Yüzölçümü : 15.272,27 m² İmar Durumu: Yok Kıymeti: 3.054.454,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:37 -Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:37 -Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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