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T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2023/44 SATIŞ

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2023/44 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 00:00

 

T.C.
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/44 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Paşacık Mahallesi, 2591 Ada 12 Parsel
Yüzölçümü : 446,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 12:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 12:15
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 12:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 12:15

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02061033

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#ILN02061033#İlangovtr