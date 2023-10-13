T.C.

AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/36 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, 636 Sayfa Numaralı, 202 Ada 4 Parsel Güzelyurt / AKSARAY

Yüzölçümü : 25.635,90 m2

Kıymeti : 897.256,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri 11/05/2022 tarih, 1501 yevmiye numaralı ve "Kısmen 2. Ve 3. Derece Kentsel Sit Alanıdır." açıklamalı

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Akpınar Mahallesi Tilkideliği Mevkii, 230 Ada 109 Parsel Güzelyurt / AKSARAY

Yüzölçümü : 24.902,41 m2

Kıymeti : 249.024,10 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Akpınar Mahallesi Kuştaşı Mevkii, 284 Ada 270 Parsel Güzelyurt / AKSARAY

Yüzölçümü : 558,98 m2

Kıymeti : 2.794,90 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:50

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayaardı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 393 Ada 21 Parsel Güzelyurt / AKSARAY

Yüzölçümü : 81,83 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 9.691,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- 14/09/1978 tarih, 5531 yevmiye numaralı ve "1710 Sayılı Kan. 8. Mad. Gereği Şerhlidir" açıklamalı

2- 11/05/2022 tarih, 1500 yevmiye numaralı ve "3. Derece Kentsel Sit Alanıdır" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayaardı Mahallesi, Çakıllıbayır Mevkii, 430 Ada 8 Parsel Güzelyurt / AKSARAY

Yüzölçümü : 2.685,47 m2

Kıymeti : 147.700,85 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 11/05/2022 tarih, 1500 yevmiye numaralı ve "3. Derece Kentsel Sit Alanıdır" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:10

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayaardı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 430 Ada 19 Parsel Güzelyurt / AKSARAY

Yüzölçümü : 10.224,74 m2

Kıymeti : 1.280.025,10 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 11/05/2022 tarih, 1501 yevmiye numaralı ve "Kısmen 2 ve 3. Derece Kentsel Sit Alanıdır" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:20

7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayabayır Mahallesi, Çakıllıbayır Mevkii,430 Ada 20 Parsel Güzelyurt / AKSARAY

Yüzölçümü : 4.865,28 m2

Kıymeti : 267.590,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 11/05/2022 tarih, 1501 yevmiye numaralı ve "Kısmen 2 ve 3. Derece Kentsel Sit Alanıdır" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:30

8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayaardı Mahallesi Çakıllıbayır Mevkii,432 Ada 16 Parsel Güzelyurt / AKSARAY

Yüzölçümü : 3.170,12 m2

Kıymeti : 110.954,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 11/05/2022 tarih, 1500 yevmiye numaralı ve "3. Derece Kentsel Sit Alanıdır" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:40

9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayaardı Mahallesi, Dereiçi Mevkii, 438 Ada 1 Parsel Güzelyurt / AKSARAY

Yüzölçümü : 1.980,80 m2

Kıymeti : 21.693,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 11/05/2022 tarih, 1503 yevmiye numaralı ve "Korunacak Hassas Alandır" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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