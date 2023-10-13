Güncelleme Tarihi:
T.C.
AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/36 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Harmanlık Mahallesi, 636 Sayfa Numaralı, 202 Ada 4 Parsel Güzelyurt / AKSARAY
Yüzölçümü : 25.635,90 m2
Kıymeti : 897.256,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri 11/05/2022 tarih, 1501 yevmiye numaralı ve "Kısmen 2. Ve 3. Derece Kentsel Sit Alanıdır." açıklamalı
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Akpınar Mahallesi Tilkideliği Mevkii, 230 Ada 109 Parsel Güzelyurt / AKSARAY
Yüzölçümü : 24.902,41 m2
Kıymeti : 249.024,10 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:40
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Akpınar Mahallesi Kuştaşı Mevkii, 284 Ada 270 Parsel Güzelyurt / AKSARAY
Yüzölçümü : 558,98 m2
Kıymeti : 2.794,90 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:50
4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayaardı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 393 Ada 21 Parsel Güzelyurt / AKSARAY
Yüzölçümü : 81,83 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 9.691,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1- 14/09/1978 tarih, 5531 yevmiye numaralı ve "1710 Sayılı Kan. 8. Mad. Gereği Şerhlidir" açıklamalı
2- 11/05/2022 tarih, 1500 yevmiye numaralı ve "3. Derece Kentsel Sit Alanıdır" açıklamalı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:00
5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayaardı Mahallesi, Çakıllıbayır Mevkii, 430 Ada 8 Parsel Güzelyurt / AKSARAY
Yüzölçümü : 2.685,47 m2
Kıymeti : 147.700,85 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 11/05/2022 tarih, 1500 yevmiye numaralı ve "3. Derece Kentsel Sit Alanıdır" açıklamalı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:10
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayaardı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 430 Ada 19 Parsel Güzelyurt / AKSARAY
Yüzölçümü : 10.224,74 m2
Kıymeti : 1.280.025,10 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 11/05/2022 tarih, 1501 yevmiye numaralı ve "Kısmen 2 ve 3. Derece Kentsel Sit Alanıdır" açıklamalı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:20
7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayabayır Mahallesi, Çakıllıbayır Mevkii,430 Ada 20 Parsel Güzelyurt / AKSARAY
Yüzölçümü : 4.865,28 m2
Kıymeti : 267.590,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 11/05/2022 tarih, 1501 yevmiye numaralı ve "Kısmen 2 ve 3. Derece Kentsel Sit Alanıdır" açıklamalı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:30
8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayaardı Mahallesi Çakıllıbayır Mevkii,432 Ada 16 Parsel Güzelyurt / AKSARAY
Yüzölçümü : 3.170,12 m2
Kıymeti : 110.954,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 11/05/2022 tarih, 1500 yevmiye numaralı ve "3. Derece Kentsel Sit Alanıdır" açıklamalı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:40
9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Köyü, Kayaardı Mahallesi, Dereiçi Mevkii, 438 Ada 1 Parsel Güzelyurt / AKSARAY
Yüzölçümü : 1.980,80 m2
Kıymeti : 21.693,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 11/05/2022 tarih, 1503 yevmiye numaralı ve "Korunacak Hassas Alandır" açıklamalı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:50
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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