T.C.

AKSARAY

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/1401 Esas

KARAR NO : 2024/379

İ L A N M E T N İ

Mahkememizin 08/03/2024 tarih, 2022/1401-2024/379 E/K sayılı ilamı ile Afganistan Uyruklu sanık FAIZURAHMAN UZBAK (Gholam Mohammad ve Hanım oğlu, 01/01/1989 Haseki doğumlu) hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 191/1, 62/1 maddeleri gereğince yapılan yargılama neticesinde 1 YIL 8 AY Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, verilen cezanın TCK'nun 51 maddesi kapsamında 1 Yıl 8 Ay süre ile ertelenmesine dair karar verilmiş ancak tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın sanığa tebliği yapılamamış olması sebebiyle;



1-) 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2-) Hüküm özetinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



3-) Karara karşı tebliğinden itibaren en geç 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğinin, başvurmadığı takdirde hükmün bu şekilde kesinleşeceğinin İHTARINA,



Hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02059139