T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/491 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar davalılar DURSUN KESER, FETHİ KATI, GÜRSEL KATI, KIYASİ KATI, MEHMET KATI, MENDERES KATI, NURCAN KESER, ŞABAN KATI, ÜZEYİR KATI aleyhine dava konusu Aksaray ili Merkez ilçesi, Karkın Mahallesi 215 ada 5 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02027039