T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/201 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalı ADEM DOĞAN aleyhine dava konusu Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülağaç Mahallesi 1088 Ada 19 Parsel Sayılı taşınmazın, ESAS NO : 2023/202 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalı BAYRAM ÇAVDAR aleyhine dava konusu Aksaray İli Gülağaçİlçesi Gülağaç Mahallesi 1088 Ada 16 ParselSayılı taşınmazın,

ESAS NO : 2023/203 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalı FADİMEANA ÇAVDAR,BARIŞ ÇAVDAR, KAMİLE ÇAVDAR, SEMANUR ÇAVDAR aleyhine dava konusu Aksaray İli Gülağaçİlçesi Gülağaç Mahallesi 1088 Ada 12 ParselSayılı taşınmazın, kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

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