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T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 00:00

 

İLAN

T.C.
AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2022/277 Esas

DAVALILAR : HİLMİ USLU

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/07/2024 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01979277

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#ILN01979277#İlangovtr