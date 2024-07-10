T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

Dosya No: 2024 /36 Tereke

Atatürk Mah. 186 Sk. No:7 İç Kapı No:2 Akhisar/MANİSA adresinde mukim 49792474286 T.C. Kimlik Nolu İbrahim TOY'un terekesinin; Akhisar Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/07//2024 tarih ve 2024/36 Tereke sayılı tensip tutanağı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği İLAN OLUNUR.İİK.166.,218.mad.

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