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AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 00:00

  

T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2024/189 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya ili Akçadağ İlçesi Karanlıkdere Mahallesi 605 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;
Kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/189 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02078698

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#ILN02078698#İlangovtr