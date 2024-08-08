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T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 00:00

 

T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/79 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya ili Akçadağilçesi Keller Mahallesi 132 Ada 97 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;
Kamulaştırmayı yapan davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/79 Esas sayısında dava açılmış olup davanın davanın ilk duruşmasının 12/11/2024 günü saat: 10:00' da yapılacağı hususu;
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02074053

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#ILN02074053#İlangovtr