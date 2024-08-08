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T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 00:00

 

T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/86 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya ili Akçadağilçesi Keller Mahallesi 144 Ada 31 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;
Kamulaştırmayı yapan davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/86 Esas sayısında dava açılmış olup davanın davanın ilk duruşmasının12/11/2024 günü saat: 09:15' de yapılacağı hususu;
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02074026

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#ILN02074026#İlangovtr