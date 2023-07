T.C. ADIYAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVALI : AHMETOĞLU MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(Ticaret sicil no: MİDYAT-1470, Mersis no: 0010062580700001, Vergi no: 0100625807)

(Adres: Bahçelievler Mahallesi İskenderun 1. Cad. No: 62 H/ Midyat/Mardin)Davacı Dims Yapı İnşaat Temizlik Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından davalı Ahmetoğlu Makina İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan İtirazın İptali davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı şirketinize tebligat yapılamadığı, şirketinizin ticaret sicil gazetesindeki yukarıda belirtilen adresine TK 35. Md. Uyarınca çıkarılan tebligatın böyle bir adres bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. 6100 SY nın 122, 126, 127, 131. Maddeleri uyarınca işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta süre içerisinde cevap dilekçesi ve ilk itirazlarınızı yazılı vermek durumundasınız. Aksi halde HMK’nın 128. Maddesi uyarınca süresinde vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve cevap vermemiş ve 131. Mad. uyarınca ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.03/02/2023

Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

#ilangovtr Basın no ILN01853363