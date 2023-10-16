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T.C. ADIYAMAN 1. AİLE MAHKEMESİ

T.C. ADIYAMAN 1. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 00:00

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İLAN
T.C. ADIYAMAN 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/849 Esas
DAVALI : MUHAMMED ABDULSELAM - CAMİLİYE SIDIK MAH. BİNA NO:12/1 HALEP / SURİYE
Davacı Sara Abdulselam tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;
DAVALI MUHAMMED ABDULSELAM gönderilen dava dilekçesi ve tensip zabtı ekli davetiyenin tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. Mahkememiz dosyasının ön inceleme duruşması 02/01/2024 tarihinde saat 09:00'da yapılacak olup HMK'nın 139,147/2 ve 150/1. maddeleri uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi halde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinin tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01909134

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#Basın No ILN01909134#İlangovtr