T.C. ADANA2. AİLE MAHKEMESİ

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Tebligat yapılamayan ve tebligata el verişli herhangi bir adresi de tespit edilemeyen Davalı ERDEM MAY'a (Adana ili, Seyhan ilçesi, Mıdık Mah, Cilt No. 34, Hane No. 68, BSN. 83 TCKN. 10291416374, Selim ve Zeliha oğlu, 14/03/1972-Adana doğ.lu) dava dilekçesi ile tensip tutanağının özetinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince eşi Davacı Nevin MAY tarafından aleyhine "evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davası" açıldığı, dava dilekçesinin bu ilanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesi sunması halinde delillerini de dilekçe ile birlikte bildirmesi gerektiği, yasal istisnalar dışında dilekçelerde bildirilmeyen iddia ve savunmaların karşı tarafın muvafakati olmaksızın genişletilip değiştirilemeyeceği, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde yapılacak ön inceleme duruşma tarihinin ayrıca tebliğ edileceği hususu Davalı Erdem MAY'a ilanen tebliğ olunur.

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