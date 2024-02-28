İ L A N

T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/137 Esas

26/01/2024

MALİYE HAZİNESİ ile ADANA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın almaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Adana İli, Seyhan İlçesi, Tepebağ Mahallesi, 278 ada, 14 parsel sayılı taşınmazda hissedar olduğu bildirilen Kadir'in kim olduğu, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin24/08/2011 tarih ve 2010/3878 Esas sayılı ilamı ile 427/1.Maddesi gereği olarak Adana Defterdarlığı kayyım tayin edilmiş ve gaipliğe karar verilmesi davası açılmış olup, Kadir'i tanıyan, bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/137 Esas sayılı dosyasınabaşvurmaları, Mahkememize müracaat edilmediği taktirde adı geçen Kadirhakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01992751