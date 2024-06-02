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T.C. ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 00:00

 

T.C. ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/231 Esas

İLAN

Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanalüstü mahallesi, 1163 ada, 45,46,47 parsel, Adana ili, Çukurova ilçesi, Kanalüstü (Huzurevleri) mahallesi, 7171 ada, 3 parsel ve Huzurevleri mahallesi, 7197 ada, 10 parsel sayılı taşınmazlarda hissedar olan İsmail'in hisselerinin tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline ve mal varlıklarının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, İsmail'in bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden 6 ay içinde Mahkememizin 2024/231 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 29.05.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02042559

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#ILN02042559#İlangovtr