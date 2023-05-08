T.C. ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , ESEF SAVCI ileDavalı , OGULJUMA HUVİYEVA SAVCI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle; Davalı OGULJUMA HUVİYEVA SAVCI'nın tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, davalıya dava dilekçesinin gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.Davacı ESEF SAVCI ile davalı eşi OGULJUMA HUVİYEVA SAVCI'nın 2009 yılında Türkiye'de evlendikleri, evlendikten 2 saat sonra OGULJUMA'nın davacının yanından ayrıldığını ve davacıyı arayarak vatandaşlık hakkı kazanmak için kendisi ile evlendiğini belirttiği, davalı tarafın Türkmenistan vatandaşı olduğu, davacının eşine hiçbir şekilde ulaşamadığını, fiilen gerçekleşmeyen evlilikteki nikah akdinin de bitirilmesini, bu nedenle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN01824694