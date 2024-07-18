T.C.

ADANA

39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.71306768-2024/309-Ceza Dava Dosyası

İLAN

99492245778 T.C. Kimlik Numaralı sanık ABDULLAH EL ŞEDHAN yapılan yargılama sonucunda Çocukların Kullandığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak, Nakletmek, İhraç Etmek vs.suçundansuçundan mahkememizin yetkisizliğine karar verilmiş, gerekçeli karar sanık ABDULLAH EL ŞEDHA'a tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİSETİSİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. SANIK: ABDULLAH EL ŞEDHAN, Ahmed ve Fude oğlu,

10/02/2001 HUMUS doğumlu,mah/köy nüfusunda Kayıtlı.

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