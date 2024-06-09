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T.C. ADANA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ADANA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 00:00

 

T.C.
ADANA
34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.10430259-2021/347-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Basit Yaralama suçundan, Hayati ve Fatma oğlu, 12/10/2001 Seyhan doğumlu CAN DURAN GERDAN hakkında yapılan yargılama sonucunda, sanığın beraatine karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolunun açık olmak üzere verilen hüküm sanık Can Duran Gerdan'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin, Türkiye Geneli 50.000 altı tirajlı gazetede ve Genel İnternet sitesinde İLANENTEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02046036

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#Basın No ILN02046036#İlangovtr