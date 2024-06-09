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T.C.
ADANA
34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.10430259-2021/347-Ceza Dava Dosyası
İ L A N
Basit Yaralama suçundan, Hayati ve Fatma oğlu, 12/10/2001 Seyhan doğumlu CAN DURAN GERDAN hakkında yapılan yargılama sonucunda, sanığın beraatine karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolunun açık olmak üzere verilen hüküm sanık Can Duran Gerdan'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin, Türkiye Geneli 50.000 altı tirajlı gazetede ve Genel İnternet sitesinde İLANENTEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3-Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02046036