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T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 00:00

 

T.C.
ADANA
3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/464 Esas

İ L A N

Davacı Belgin Vizethum ile bir kısım davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi (paylı mülkiyette) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı olan Ahmet ve Necmiye kızı; Mümteha Öğrünç adına çıkartılan davetiyelerin bila iade edildiğinden, emniyet tarafından da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu Adana İli Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mah. 2440 Ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 30/04/2024 günü saat 10:20'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı Mümteha Öğrünç'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02022345

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#Basın No ILN02022345#İlangovtr