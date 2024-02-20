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T.C. ADANA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/540

DAVALI : RAVDA MISRİ



Davacı tarafından aleyhinize açılan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması davasının yapılan yargılamasında;



Davalı RAVDA MISRİ' nin tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden,davalıya dava dilekçesinin gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.



Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin uzun zamandır müşterek çocuklar Sima, Hatice ve Yahya ile görüşemiyor olması nedeniyle kişisel ilişki kurulması ve kişisel ilişki günlerinin mahkemece düzenlenmesine karar verilmesini vekaleten talep ve dava etmiştir.



İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde HMK' nun 129. maddesindeki hususları taşıyan cevap dilekçenizi sunmanız, ilk itirazlarınızı ileri sürmeniz, aksi halde davacının dava dilekçesinde iler sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, daha sonra ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz HMK' nun 122,126,127,128,131' nci maddeleri gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı RAVDA MISRİ' ye ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01987928