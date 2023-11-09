T.C.

ADANA 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/660 Esas

KARAR NO : 2023/289

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/07/2023 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 4500 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Selim ve Emine oğlu, 01/01/2000 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN İBRAHİM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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