T.C.

ADANA

27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17442129-2023/792-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Karşılıksız yararlanma suçundan sanık İyd veEmunekızı07/08/1973 Hamadoğumlu, 99072421172TC Kimlik nolu HUBUS ELCASİM hakkında yapılan yargılama sonucunda TCK'nın 163/3 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanık hakkında başlatılan soruşturma kapsamında TCK 168/5 soruşturma tamamlanmadan önce 10/11/2023 tarihinde bilirkişi raporunda belirtilen zararı kuruma ödediği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının CMK'nın 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmişve tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık HUBUS ELCASİM' e tebliğ edilememiştir.



1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.27.06.2024

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