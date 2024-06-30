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T.C. ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 00:00

 

T.C.
ADANA
27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17442129-2023/792-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Karşılıksız yararlanma suçundan sanık İyd veEmunekızı07/08/1973 Hamadoğumlu, 99072421172TC Kimlik nolu HUBUS ELCASİM hakkında yapılan yargılama sonucunda TCK'nın 163/3 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanık hakkında başlatılan soruşturma kapsamında TCK 168/5 soruşturma tamamlanmadan önce 10/11/2023 tarihinde bilirkişi raporunda belirtilen zararı kuruma ödediği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının CMK'nın 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmişve tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık HUBUS ELCASİM' e tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.27.06.2024

#ilangovtr Basın no ILN02052947

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#Basın No ILN02052947#İlangovtr