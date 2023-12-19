T.C.

ADANA 26 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.40246708-2023/315-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Abdullah ve Vadha'dan olma,06/01/2003 Deırezzor doğumlu, sanık SULAIMAN ALABED hakkında yapılan yargılama sonucunda Göçmen Kaçakçılığı yapma suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 79/1-a,maddesigereğince sonuç olarak 3 Yıl 10 ay 20 gün hapis ve 38.800,00 TLadli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş verilen hüküm sanık Sulaıman Alabed'e tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 14/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN01953502