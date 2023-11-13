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T.C. ADANA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN

T.C. ADANA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 00:00

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T.C. ADANA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN
İ L A N
DOSYA NO : 2022/230 Esas
KARAR NO : 2023/252

Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/04/2023 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d), 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan İsmail ve Havva oğlu, 22/10/1978 doğumlu, Konya, Ahırlı, Akkise mah/köy nüfusuna kayıtlı KERİM ERTEKİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE 50 BİN ÜSTÜBİRGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, ve Genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde ilanen tebliğine2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,
3- Hükmün 1412 sayılı CMUK"nun 310. Maddesİ gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Adana Bölge Adiye Mahkemesine istinaf edebileceği yasa yoluna başvurmadığı takdirde mahkememiz ilamının kesinleşeceği İLAN OLUNUR.09.11.2023

#ilangovtr Basın no ILN01929228

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#Basın No ILN01929228#İlangovtr