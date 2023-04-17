T.C. ADANA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/07/2017 tarihli ilamı ile 227/2, 227/2 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, 3 YIL HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d), 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Recep ve Nafiye kızı, 24/01/1963 doğumlu, İstanbul, Beyoğlu, Hüseyinağa mah/köy nüfusuna kayıtlı KADRİYE KAYGINER tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE 50 BİN ÜSTÜBİRGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, ve Genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde ilanen tebliğine2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

3- Hükmün 1412 sayılı CMUK"nun 310. Maddes gereğincetebliğ tarihinden itibaren 7 gün Adana Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edebileceğiyasa yoluna başvurmadığı takdirde mahkememiz ilamının kesinleşeceğiİLAN OLUNUR.

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