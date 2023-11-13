T.C. ADANA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/402 Esas

KARAR NO : 2023/121

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/01/2023 tarihli ilamı ile 13/1, maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Taner Ramazan ve Leyla oğlu, 30/10/1989 doğumlu, Adıyaman, Merkez, Kapcami mah/köy nüfusuna kayıtlı ASİL NART tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE 50 BİN ÜSTÜBİRGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, ve Genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde ilanen tebliğine

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

3- Hükmün 1412 sayılı CMUK"nun 310. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Adana Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edebileceği yasa yoluna başvurmadığı takdirde mahkememiz ilamının kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01929222